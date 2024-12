Bergamonews.it - Addiopizzo e Libera, una rete di resistenza antimafiosa. La storia di Giorgio Scimeca

Palermo. Gli studenti e studentesse della classe 5U dell’Isis Oscar Romero di Albino sono volati in Sicilia per conoscere i luoghi simbolo e ladella mafia: il terzo episodio scritto dai giovani bergamaschi racconta dellaanti-mafiosa costruita dalle associazionie delladidel pasticcereOggi la mafia opera in modo sofisticato e globale, espandendo la sua influenza ben oltre il traffico di droga e le estorsioni: attraverso il riciclaggio di denaro, la manipolazione finanziaria e le nuove tecnologie digitali, organizzazioni mafiose come la Ndrangheta calabrese, la Camorra campana e Cosa Nostra siciliana gestiscono un vero e proprio impero economico che si infiltra in settori legali, politici e nei mercati internazionali.