Lanazione.it - Acquisti: stop alla dichiarazione del compenso

Addio alpercepito dall’agente immobiliare nell’atto di acquisto di una casa o di un altro immobile. Con l’approvazione definitiva del Ddl Lavoro, infatti, non sarà più obbligatorio indicare questa voce nell’atto di acquisto, le parti coinvolte nella compravendita potranno scegliere di riportare solamente gli estremi delle fatture. Esulta Fimaa Confcommercio Grosseto sottolineando che "finalmente cade una norma anacronistica". Quando con il decreto legge 223/2006 fu introdotto l’obbligo di indicare ildel mediatore negli atti di compravendita fu fatto probabilmente per contrastare l’evasione fiscale. Questo però, secondo chi criticava la previsione, innescò aspetti lesivi della privacy degli intermediari e dell’autonomia contrattuale dei cittadini. "Con la nuova formulazione – dice Luciano Bianchi, presidente Fimaa Confcommercio Grosseto –, venditore e acquirente potranno scegliere di indicare, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta e, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa".