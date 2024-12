Agi.it - Una perturbazione polare porta freddo e pioggia

Leggi su Agi.it

AGI - Le condizioni meteo in Italia sono attualmente influenzate da correnti freddete da unadi stampo, favorita dallo sbilanciamento dell'alta pressione sull'Atlantico. Un minimo di bassa pressione sta dando adito a precipitazioni sparse con annesso calo delle temperature e nevicate fino a quote basse sulle regioni del centro-sud (5-700 metri). Una breve tregua è attesa tra sabato e domenica pomeriggio, quando avremo condizioni meteo generalmente stabili. Tuttavia, da domenica sera, un nuovo impulsoporterà maltempo e nevicate su gran parte della Penisola. Per la settimana di Natale i modelli sembrano intravedere un periodo particolarmente dinamico e, con nevicate a bassa quota specie al meridione e temperature inferiori alle medie. L'evoluzione meteo per Capodanno resta incerta, con possibilità di un nuovo afflussoo il ritorno dell'alta pressione.