Tutto facile per l'Inter: 2-0 all'Udinese. Tifoso rianimato con il defibrillatore

Milano, 19 dicembre 2024 – Si chiude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia senza sorprese.passa il turno e vola ai quarti grazie al successo interno sull’Udinese per due a zero con le marcature nel primo tempo di Arnautovic e Asllani, gol olimpico.per la squadra di Inzaghi, impensierita solo a inizio partita da una Udinese con turnover e dunque meno qualitativa del solito. Ha aperto l’austriaco su errore di Ekkelenkamp e bella palla di Taremi, poi l’albanese ha raddoppiato con un gol direttamente da corner. Paura sugli spalti per un malore di uno spettatore prontamente assistito dai medici che hanno praticato massaggio cardiaco ee stabilizzato le condizioni del paziente. Arna e Asllani Turnover per Inzaghi che lancia a sorpresa Arnautovic in avanti assieme a Taremi, Asllani, Frattesi e Zielinski i mediani con Augusto e Buchanan in fascia.