Ilrestodelcarlino.it - Truffa agli anziani sventata dai Carabinieri: arrestato giovane napoletano

È partito da Napoli, rione Sanità per mettere a segno truffe evidentemente architettate da una associazione per più organizzata. Ha utilizzato il noto copione: quello del carabiniere che chiama a casa della vittima annunciando un grave incidente occorso ad un parente, in questo caso il figlio. Grazie alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Arma dei, però, la prima vittima non è caduta nel tranello e, mentre il ‘soggetto’ era intento a raggirare la seconda vittima, ilo hanno. E’ finito così in manette uno dei tantitori di: un fenomeno purtroppo in crescita nella nostra provincia. Ad arrestarlo, mercoledì mattina a Castelvetro sono stati appunto idi Sassuolo che, poco prima, erano stati messi ‘in allerta’ da un’anziana.