Spice Girls, Netflix vuole rilasciare il biopic nel 2026

Il discusso e travagliatosullepotrebbe aver finalmente trovato casa. Secondo fonti anonime del Sun, infatti,avrebbe preso in mano le redini del progetto, fissando la potenziale uscita per ilin occasione del 30esimo anniversario di Wannabe, hit di debutto della band. «I dirigenti sono ansiosi di avere tutto il gruppo a bordo, affinché possa fornire il suo contributo», ha spiegato un insider del tabloid. «Dopotutto, sono delle vere regine del pop». La società ha inoltre chiesto alle cinque artiste di mettere da parte i dissapori interni, che a lungo hanno ostacolato una reunion: in caso contrario, potrebbe procedere senza di loro. Un’ipotesi che ricorderebbe quanto accaduto con The Crown, rilasciata sfidando la volontà della Royal Family. «Il progetto è nelle primissime fasi», ha concluso la fonte.