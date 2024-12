Metropolitanmagazine.it - Salvini assolto al processo Open Arms: “Il fatto non sussiste”

Il tribunale di Palermo hail leader della Lega Matteodalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio alper la vicenda della nave della ong spagnola. Secondo l’accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno, avrebbe impedito illegittimamente all’equipaggio dell’imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare.“per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese. Vince la Lega, vince il buonsenso, vince l’Italia”. Così lo stessodopo la lettura della sentenza. “E’ stata un’assoluzione piena, e tra le formule assolutorie è stata scelta quella più piena, secondo che nonalcun reato. Non e’ una sentenza contro i migranti, ma contro chi sfrutta i migranti”.