Rifiuta una relazione e lui tenta di investirla contro un muro | 44enne arrestato a Melito Napoli

, 20 dicembre 2024 – Stalkerizza, aggredisce e minaccia di morte una donna per obbligarla ad avere unacon lui. Ma alla fine, di fronte all’ennesimo rifiuto, sale in auto e cerca di schiacciarlaun. È statoper atti persecutori undi, in provincia di. Un chiodo fisso diventato patologico quello che ha spinto, per almeno un anno, ila voler vedere una donna di poco più giovane di lui. All’inizio lei accettava di vederlo per compassione, ma poi sono iniziate le aggressioni fisiche e verbali: dal cellulare spaccato per gelosia a unata aggressione sessuale in auto. Alla fine la donna lo ha denunciato, fermando la scia di violenza che avrebbe potuto costarle la vita. Le aggressioni Lo scorso inverno la prima aggressione: lei sale nella sua macchina per parlare, ma lui le salta addosso e le strappa i vestitindo di avere un rapporto.