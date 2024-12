Iltempo.it - Regione Lazio, 60 milioni di euro per l'efficienza energetica degli edifici pubblici

Laha stanziato 60diper migliorare l'e promuovere l'uso di energie rinnovabili. L'iniziativa fa parte del Programma RegionaleFESR 2021-2027 e coinvolge 39 Comuni laziali con più di 20.000 abitanti, esclusa Roma. I finanziamenti sono suddivisi in due aree principali. Una di questa è l'e Riduzione delle Emissioni con 40didestinati a interventi per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra. La seconda area, invece, è la promozione delle Energie Rinnovabili, 20didedicati al supporto di soggettinel passaggio alle energie pulite. Potranno accedere allo stanziamento 39 Comuni laziali con più di ventimila abitanti (esclusa Roma), come stabilito nel FESR.