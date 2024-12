Quotidiano.net - Regali riciclati a Natale, una pratica sempre più diffusa

A chi non è capitato, almeno una volta, di ricevere un regalo non gradito, oppure inutile perché magari già avevamo qualcosa di simile? Oppure ancora, così lontano dai nostri gusti da non volerlo nemmeno vedere in giro per casa, finendo col donarlo a qualche altro "malcapitato"? Un’indagine condotta da Ipsos per eBay ha svelato un comportamento degli italiani in fondo non così sorprendente. L’indagine di Ipsos per eBay Se la percezione che siameno radicato negli italiani il senso di prossimità e vicinanza, di solidarietà anche per i poveri delle nostre città, ha forse qualcosa di vero, non può lasciare invece dubbi che gli italiani pratichinopiù il regifting. La conferma arriva da un’indagine condotta da Ipsos per eBay, che svela come ci comportiamo quando un regalo non ci piace.