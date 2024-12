Ilfattoquotidiano.it - Primo ricatto di Trump all’Europa: “Comprate più gas e petrolio americano o vi colpiremo con i dazi”

Si aprono le danze. Il presidente eletto Donaldha avvisato l’Unione Europea che le sue esportazioni saranno colpite daistatunitensi se i suoi stati membri non aumenteranno gli acquisti die gas americani. Che, a dire il vero, sono già saliti molto dopo l’inizio della guerra in Ucraina. I diminuiti flussi di gas proveniente dai gasdotti russi sono stati infatti compensata in larga parte dal gas liquefatto trasportato via nave e comprato soprattutto da Stati Uniti e Qatar, oltre che dalla stessa Russia. Il gnl, peraltro, è più costoso e, infatti, l’Europa attraversa una crisi di competitività dovuta anche ai prezzi dell’energia. Inutile dire come tutto ciò comporti un beneficio diretto ed indiretto per l’economia americana. “Ho detto all’Unione Europea che devono compensare il loro enorme deficit con gli Stati Uniti con l’acquisto su larga scala del nostroe gas.