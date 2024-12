Ilfattoquotidiano.it - Politiche sociali e abitative peggiorate nel 2024: domina una crudele volontà di esclusione

Come da prassi in questo periodo di fine anno, è doveroso fare un consuntivo in merito a quanto avvenuto o non avvenuto in materia di.Ilè stato connotato da alcune risultanze che hanno evidenziato un assoluto e ulteriore aggravamento delle, segnate da unadi.Già a lugliol’Inps, nel suo rapporto sul passaggio da reddito di cittadinanza ad assegno di inclusione, segnalava che ben 331.000 famiglie non avevano potuto accedere all’assegno di inclusione per via dei requisiti restrittivi attuati dal Governo. Giova ricordare come per queste 331.000 famiglie l’dall’Adi ha significato, anche, l’dal contributo affitto fino a 280 euro mensili, che era garantito con il Rdc. Questi dati sono significativi se rapportati anche a quelli dell’Istat che hanno rilevato una povertà assoluta che nel 2023 ha interessato 5.