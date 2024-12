Ilrestodelcarlino.it - Pd Modena: Muzzarelli e Costi ottengono presidenze commissioni, Sabattini nel cda Cassa depositi

Un solo assessorato, seppur con deleghe robuste, non poteva bastare. E infatti nelle nomine per il sottogoverno il Pd diinnesta il turbo e porta a casa duedi commissione, oltre alla nomina nel cda dellae prestiti per conto di tutte le Regioni italiane. Davide Baruffi unico assessore aveva alimentato il senso di ’vittoria mutilata’ tra i Dem modenesi che si ritenevano meritevoli di qualche altro posto di responsabilità considerato il cospicuo risultato elettorale ottenuto. Tanto più che nell’ufficio di presidenza è stato promosso segretario il consigliere di Avs Paolo Trande. Nel giro di nomine per lee gli altri incarichi concluso ieri, e che sarà ufficializzato a gennaio, il gap si può dire colmato. Il Pd modenese mette a segno tre colpi: Gian Carlocentra il suo obiettivo, presidente della commissione Sanità, tema su cui si era molto posizionato in campagna elettorale anche in virtù di una "promessa", come lui stesso ha sostenuto più volte, fatta a sua moglie Alessandra (il suo sogno proibito era diventare assessore, ma abbastanza presto ha capito che non sarebbe stato possibile e ha virato sulla commissione); Mariain, forte del bottino elettorale conseguito, la presidenza della commissione Scuola, Cultura, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità.