Calciomercato.it - Nuovo allenatore Roma e Dybala: il doppio annuncio di Ranieri

Leggi su Calciomercato.it

Prende la parola il tecnico dellaprima del match del weekend con il Parma: in conferenza stampa le sue frasi sul futuro della panchina e sull’attaccante argentinoTra i tanti match molto significativi della prossima giornata di campionato, anche l’incontro trae Parma, domenica alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico. Un vero e proprio scontro diretto per la zona salvezza, per i giallorossi, che hanno soltanto due lunghezze di margine sulla zona retrocessione e in questo appuntamento non possono che puntare alla vittoria, per cercare di respirare in classifica. Gara da preparare con estrema cura da parte di Claudioe dei suoi, con il tecnico giallorosso che ha presentato la sfida nella conferenza stampa dell’antivigilia a Trigoria.: ildi– Calciomercato.