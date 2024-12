Ilfoglio.it - Non staremo parlando un po' troppo di Renzi?

Leggi su Ilfoglio.it

. Sempre. I giornali porgono un titolo, che so, sul nucleare? Nel pezzo ci si chiede quantoami gli orsi. La televisione propone una cronaca sulla Finanziaria. Dopo 7 secondi ci raccontano cosa dissedella Finanziaria sua. Denuncia la presidente Meloni, al Senato: “Non mi faccio crescere le basette come Milei, io, mentreindossava il cappotto copiando Obama”. Quanto guadagnacon le conferenze all’estero. Quanto non deve più guadagnarecon le conferenze all’estero. La legge ad hoc, scritta da un parente di Molotov, non di Farinacci, di Molotov, contro. E solo contro. Che manco Napoleone dopo Waterloo. Cosa pensaa proposito del referendum sulle autonomie.. Cosa pensisu un referendum. Su un referendum. Lui,che parla.