Ilrestodelcarlino.it - Musetti Reali: i cammei personalizzati di Valentina Barducci celebrano gli animali domestici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cosa c’è di più prezioso del legame con il proprio animale domestico? È una relazione che supera le parole, un affetto puro e incondizionato, che riporta bambini anche gli adulti. Partendo da questa idea e dall’amore incondizionato per la sua cagnolina Cipria,, criminologa con la passione per la bigiotteria, tanto da farne una professione, assieme al marito, il fotografo e grafico Luca Brunelli, hanno dato vita alla linea ‘’, un progetto che celebra i fedeli compagni, trasformandoli in vere e proprie icone regali. L’idea è tanto semplice quanto straordinaria: "Ritrarre i nostri amici a quattro zampe in un cammeo personalizzato, donandogli l’eleganza e la solennità di un nobile d’altri tempi - spiega-. Ogni cammeo è incastonato in una collana raffinata, pensata per esaltare l’unicità dell’animale e il legame indissolubile con la sua famiglia umana".