Agi.it - Manovra, ok della Camera alla fiducia. Dai bonus alla pensione, cosa prevede

AGI - Laconferma laal governo, posta sulla legge di Bilancio. I voti a favore sono 211 e i contrari 117. Gli ultimi giorni di lavoro sul testo sono stati caratterizzati - come da tradizione - da ritardi, sedute notturne, numerose riformulazioni delle misure più recenti e polemiche tra i partiti. La legge di bilancio 2025, da circa 30 miliardi lordi, è composta per due terzi dall'intervento per rendere strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro e il passaggio a tre a.liquote Irpef. Un provvedimento, che pesa per 18 miliardi sul testo, pensato per aiutare i redditi medio bassi a contrastare l'inflazione, lasciando quasi 100 euro in più in busta paga. Una rigida revisionespesa La stesuraquest'anno è stata preceduta e vincolata dagli impegni presi nel piano strutturale di bilancio a 7 anni, che recepisce le nuove regole del patto di stabilità Ue.