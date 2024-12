Legambiente e Wwf fanno ricorso al Tar contro il via libera al Ponte sullo Stretto | Decisione senza logica

Leggi su Open.online

, Wwf e Lipu hanno presentatoal Tar del Lazioil viadato dalla Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale (Via) al progetto deldi Messina nonostante le 62 criticità ambientali che erano state contestate. Le tre Ong ambientaliste sostengono di fronte al tribunale amministrativo regionale «l’illogicità del parere rilasciato» visto che l’incidenza ambientale dell’opera resta negativa e non c’è certezza che l’influenza che avrà sull’ambiente circostante potrà essere mitigata. La notizia delarriva a pochi giorni da un’altra rilevazione dicircail, che assorbe l’87% dei fondi per le infrastrutture previsti fino al 2038., i progetti spezzatino: «Così menolli»Proseguono le Ong: le valutazioni e gli approfondimenti richiesti «avrebbero dovuto essere presentati con il progetto definitivo e non quello esecutivo» che arriverà dopo l’affidamento dei lavori alle imprese.