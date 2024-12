Lapresse.it - LAV riproduce l’esperienza dei botti vissuta dagli animali: “Serve proibirli per legge”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – “E’ un audio che ricrea ciò che sentono glinel momento in cui vengono esplosi i. Glihanno un udito molto più sviluppato rispetto al nostro, per cui sentono tutto molto più amplificato. Se per noi è un inferno per loro lo è ancora di più”. Con queste parole Ilaria Innocenti, responsabile rapporti istituzionali della Lega Anti Vivisezione (LAV), ha spiegato l’audio che hanno riprodotto all’interno della Camera dei Deputati, in occasione della conferenza stampa organizzata dal deputato di AVS Denis Dori per in favore di una proposta diper vietare idi capodanno. “L’obiettivo? Ottenere unanazionale di divieto di vendita, possesso e uso die di altri articoli pirotecnici”, ha quindi spiegato Innocenti, che ha sottolineato come “i fuochi sono un pericolo per tutti: gli, le persone e per l’ambiente”.