Ilrestodelcarlino.it - Irregolarità nel tesseramento: Gendarmeria indaga sul Murata, dimissioni del presidente

neldei giocatori. Questo sarebbe il motivo per il quale il, squadra del Castello di Città, è finito nel mirino della. Che domenica scorsa, con il suo Reparto operativo e di Polizia giudiziaria, dopo la partita di campionato che i bianconeri hanno giocato contro il Tre Penne, ha effettuato diverse perquisizioni simultanee a San Marino, ma anche in Italia avvalendosi della collaborazione delle autorità estere. Perquisita anche la sede della Società sportiva, squadra iscritta al campionato di calcio sammarinese. E anche la sede di una società di servizi e l’abitazione di residenza italiana di una delle persone attualmentete è stata controllata da cima a fondo. Gli agenti hanno cercato, e successivamente sequestrato, supporti informatici e documenti contraffatti che potrebbero essere stati utilizzati per ilillecito di giocatori in società calcistiche del Titano.