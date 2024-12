Il vino Perpetuo l’antenato del Marsala a Paesi paesaggi…

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “, paesaggi.”. Davide Rampello si trova a, in provincia di Trapani. Il paesaggio del Capo Boeo fa da sfondo alla storia di Giacomo e della sua famiglia. Lui è un enologo che ha girato il mondo per poi ritornare a. Giacomo ha recuperato la tradizione deldel, ormai in via di estinzione. Il Perpetuum era ildelle famiglie contadine affinato in un’unica grande botte. Vendemmia dopo vendemmia, si aggiungevanuovo a quello vecchio.Oggi Giacomo possiede la collezione dipiù antica e prestigiosa del mondo. Molte delle sue botti sono state donate, altre affidate. Un’eredità preziosa da consegnare alle generazioni future. Le sue vigne hanno ormai quasi 30 anni e tra poco saranno abbastanza mature da offrire il lorogiovane al vecchioche diventerà eterno.