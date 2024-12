Tpi.it - Il Patriarca 2: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Il2: le, 20 dicembre 2024Questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 21,30 va in onda lade Il2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme ledi questaNina è contesa tra Daniel e Mario, il quale però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara. Raoul Morabito e Nemo cercano alleati in Calabria per sferrare il colpo decisivo all’avversario. Elisa scopre la verità sulla morte del padre di Mario e questa scoperta rimette in discussione tutte le relazioni all’internofamiglia Bandera.