Ghostbusters | un film d’animazione è in lavorazione per Sony Animation e Netflix

: unè inperCon una serie animata già in fase di sviluppo,sembra stiano cercando di espandere l’universo dei. Secondo le fonti di Deadline, le due società stanno infatti collaborando per la realizzazione di unfacente parte del celebre franchise. Gli addetti ai lavori aggiungono che il progetto è in fase di sviluppo iniziale, ma che Kris Pearn (regista di Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi e La famiglia Willoughby) è stato incaricato della regia. I dettagli della trama non sono stati resi noti.Ilfa parte dell’universo in espansione degli Acchiappafantasmi, con l’ultimoin live-action,: Minaccia Glaciale, uscito a marzo.Pictures, in collaborazione con Ghost Corps, stanno inoltre sviluppando una serie animata separata e completamente nuova basata sull’amata IP.