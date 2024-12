Ilrestodelcarlino.it - Francesca Orienti muore a 43 anni due giorni dopo l’incidente

Sassuolo, 20 dicembre 2024 – Sorridente, allegra, generosa e sempre disponibile. È il ritratto di, la donna di 43di Sassuolo, morta ieri mattina all’ospedale di Baggiovara,essere stata vittima di un malore e di un successivo e conseguente incidente stradale avvenuto nella mattina di mercoledì. Le condizioni della donna erano apparse da subito molto gravi: i medici hanno fatto il possibile per salvarla, manon ce l’ha fatta. Tutti, dai familiari agli amici, dai colleghi di lavoro ai compagni di sport, utilizzano le stesse parole per descrivere: una persona piena di vita. “La mamma era sempre sorridente e disponibile per gli altri", la ricorda il figlio 17enne Alessandro.e la famigliasono molto conosciuti a Sassuolo e Modena.