Lanazione.it - Firenze, famiglia sterminata nella strage del monossido: la bambina lotta per la vita

Leggi su Lanazione.it

, 20 dicembre 2024 – E’ grave ma stabile ladi 6 anni che si è salvata dalladelche ha ucciso, in una villetta di San Felice a Ema (alle porte di), sua madre, il compagno di sua madre e il figlio di lui. La bimba è stata prontamente rianimata dai soccorritori, per essere poi scortata all’ospedale pediatrico Meyer. Nel corso della notte è stata sottoposta a terapia iperbarica all'ospedale di Careggi. Continua a essere ricoverata in terapia intensiva. È stabile, sempre critica, ma i parametri al momento sono sotto controllo.