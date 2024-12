Puntomagazine.it - Doppia iniziativa benefica per la Polisportiva Basket Agropoli

Domenica 22 dicembre: una giornata di solidarietà per la ricerca e le famiglie in difficoltà.organizzata dalla SocietàGrande giornata di beneficenza, domenica 22 dicembre, per la. Si inizia alle ore 10.30 in Piazza Vittorio Veneto con un “Canestro di dolcezza“. Con un contributo minimo di 10 euro, non solo si potranno gustare i deliziosi dolci preparati dal Caffè Nazionale di, ma si potrà contribuire anche a sostenere la ricerca sulle malattie rare pediatriche grazie all’aiuto dell’Associazione “Piccolo grande amore”.Nel pomeriggio, invece, si rinnova l’appuntamento con il Teddy Bears Toos. Al primo canestro realizzato all’inizio del terzo quarto della gara contro la Pallacanestro Cercola, il pubblico dagli spalti lancerà sul parquet del Pala Di Concilio i peluche portati da casa.