Liberoquotidiano.it - Consulta: esecuzione forzata su immobili di edilizia residenziale pubblica verso costruttore

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È incostituzionale l'improcedibilità prevista – nell'ambito dell'sudestinati all'convenzionata – per il caso in cui il creditore fondiario non risponda a particolari requisiti o non partecipi alla procedura. È quanto si legge nella sentenza numero 211 depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, numero 178.La norma censurata prevedeva che il giudice dell'dovesse verificare d'ufficio in capo al creditore fondiario procedente la sussistenza dei seguenti requisiti: rispondenza del contratto di mutuo ai criteri stabiliti dalla legge numero 457 del 1978 (articolo 44) e inserimento dell'istituto di credito nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.