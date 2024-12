Come hanno trovato la bimba sopravvissuta Famiglia sterminata in casa dalla stufa cosa è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La tragedia avvenuta a San Felice a Ema, un quartiere residenziale alle porte di Firenze, ha scosso profondamente la comunità locale. Mercoledì 18 dicembre 2024, unacomposta da tre persone è stata trovata morta all’interno della loro abitazione, mentre una bambina di sei anni è stata portata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Le vittime accertate sono Matteo Racheli, 49 anni, la sua compagna Margarida Alcione, 46 anni, e il figlio di Matteo, Elio, di 11 anni. Laè la figlia della coppia. La scoperta della tragedia è avvenuta dopo che l’ex moglie di Racheli aveva allertato i servizi di emergenza, preoccupata per il silenzio prolungato nella villa.>> Emanuela, chi era la mamma di due figli uccisa dal maritoI vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14:00 e, una volta entrati nell’abitazione,i corpi delle tre vittime sul divano e la madre a terra, apparentemente priva di sensi.