Dilei.it - Come cambia la programmazione Mediaset a Natale e Capodanno

Leggi su Dilei.it

Le festività natalizie si avvicinano e,ogni anno,ha preparato unaricca e variegata per accompagnare il pubblico durante le giornate più attese dell’anno.Canale 5, Italia 1 e Rete 4, insieme alle reti tematiche, offrono un mix perfetto di film, musica, speciali e tanto intrattenimento. Scopriamo con quali programmi potremo passare le feste.Ladi Canale 5 aQuest’anno, ladiperoffre una varietà di contenuti per tutte le età e i gusti. Canale 5 si distingue per la suaall’insegna della musica, dei grandi eventi e del cinema.La sera della Vigilia, il 24 dicembre, in programma una serata evento con Il Volo –ad Agrigento, uno speciale musicale per immergersi nell’atmosfera natalizia.