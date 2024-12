Sport.periodicodaily.com - Cittadella vs Reggiana: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Momento delicato per entrambe che stanno lottando per la salvezza, soprattutto per i padroni di casa ancora in fondo alla classifica.vssi giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI veneti sono ultimi in classifica con 14 punti, hanno vinto soltanto tre volte e non esultano da cinque giornate consecutive. La squadra di Dal Canto deve cercare in ogni modo di rialzarsi per provare a raggiungere la salvezza distante quattro punti.Gli emiliani hanno quattro punti in più e in caso di sconfitta rischierebbe di essere risucchiata in zona playout. Un rischio da evitare assolutamente dopo l’ultima sconfitta contro il Modena che ha vanificato il successo esterno contro la Cremonese.