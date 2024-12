Tvplay.it - Calciomercato Juve: l’annuncio ufficiale gela Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

Lantus, dopo il pari rimediato sabato scorso all’Allianz Stadium contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, ha dato un forte segnale in Coppa Italia. I bianconeri, infatti, martedì hanno battuto per 4-0 il Cagliari.Con questo successo, dunque, lantus si è qualificata per i quarti di finale della seconda competizione nazionale italiana, dove incontrerà l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tuttavia, la ‘Vecchia Signora’ ora è obbligata a fornire una reazione in campionato.Lantus, infatti, ha adesso già nove punti di svantaggio dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Proprio per questo motivo, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ deve assolutamente battere domenica prossima in trasferta in trasferta il Monza di Alessandro Nesta. Tuttavia, in attesa della gara contro il team brianzolo, in casa bianconera bisogna segnalare un annuncioche rappresenta peruna brutta docciata.