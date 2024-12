Tarantinitime.it - Caffè Ninfole sostiene l’Emporio solidale della Concattedrale con gli Amici di Manaus

Tarantini Time Quotidiano“La nostra città ha un elemento di “sussidiarietà” che è valore di grande pregio. E’ il fervente mondo del terzo settore che si occupa di ultimi, emarginati, meno fortunati. Per questo abbiamo deciso in questo Natale di esaltarne il ruolo di motore indispensabile per la coesione sociale. E’ il desiderio di tornare alle origini, alla virtù stessa insita del Natale che è festa di nascita e attenzione all’altro”.In poche parole Rossellae Giovanni De Giorgio, rispettivamente presidentee presidente dell’Associazione “di” lanciano la loro campagna in favore del pranzo di Natale tutto l’anno.A novembre 2023 l’Associazione “di” infatti inaugurò in città, dentro i locali“Gran Madre di Dio”, il primo emporiointitolato proprio al fondatore dell’associazione, ovvero Mimmo Vitti: uomo di virtù straordinarie che dedicò tutta la sua intera vita a opere di bene.