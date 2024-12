Lanazione.it - Cade dalla cisterna e sbatte la testa: autista ferito, paura in porto. Stava rifornendo un rimorchiatore

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 20 dicembre 2024 – Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti nel primo pomeriggio di ieri all’interno del. Un camionista cinquantenne italiano dipendente di una società esterna, è caduto mentreeffettuando le operazioni di rifornimento di unormeggiato sulla banchina. Per eseguire il procedimento l’del camion è salito sullaed ha perso l’equilibriondo dall’altezza di un paio di metri. La drammatica sequenza è stata seguita attimo per attimo da altri lavoratori che si trovavano proprio a ridosso dei mezzi. Sono prontamente intervenuti per prestare i primi soccorsi al cinquantenne visibilmente dolorante anche anche se nonostante la botta è rimasto lucido e collaborativo. A preoccupare però è stata soprattutto la botta allarimediata nell’impatto sull’asfalto.