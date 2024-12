Oasport.it - Basket femminile, tanti big match nella prima giornata di ritorno di Serie A1

Giro di boa nel massimo campionatodiche questo weekend affronta il dodicesimo turno, primo del girone di. Con tutte le squadre a 10giocati si può finalmente guardare alla classifica in maniera più concreta e sarannogli scontri diretti questo fine settimana.A partire, domani pomeriggio, dalla sfida tra la Dinamo Sassari e Campobasso, con le padrone di casa attualmente seste, con 8 punti in classifica, mentre le ospiti viaggiano veloci e sono terze a quota 14 punti. Sfida molto interessante, con le sarde che devono consolidare la loro posizione nei playoff. Sempre sabato, poi, bigtra Tortona e Venezia, con le piemontesi neopromosse che sono attualmente quarte a pari punti con Campobasso, mentre Matilde Villa e compagne sono prime in classifica, ma reduci lo scorso weekend dal primo ko stagionale in casa contro Campobasso.