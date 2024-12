Metropolitanmagazine.it - Attentato in Germania, auto investe la folla in un mercatino di Natale a Magdeburgo

Una BMW scura si è lanciata contro laquesta sera, intorno alle 19.04, aldidi, in. Stando ai media locali, l’incidente avrebbe causato almeno un morto e tra i 60 e gli 80 feriti e le forze dell’ordine sono riuscite poco dopo a risalire al conducente del veicolo e ad arrestarlo e lerità locali sospettano che si tratti “di un attacco terroristico”, come riferito da un portavoce del governo regionale. Gli ospedali di Halle, situata a circa 80 chilometri da, si stanno preparando a ricevere i feriti, secondo quanto dichiarato da Tobias Teschner, responsabile della sicurezza della cittàSecondo la “Bild”, quello avvenuto in undiè un atto di terrorismo. Il quotidiano tedesco spiega di averne avuto conferma dal portavoce del governo regionale della Sassonia-Anhalt.