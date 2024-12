Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, agricoltura nel pantano: “Grandi coop escluse dagli sgravi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 20 dicembre 2024 – “Un sostegno fondamentale per gli imprenditori agricoli di Emilia-Romagna, Marche e Toscana”. Lo definiva così, solo pochi giorni fa sui social, il ministro dell’Francesco Lollobrigida. Il ‘suo’ decretoaveva appena ricevuto il via libera dalla Commissione europea e per le imprese agricole alluvionate del maggio 2023 pareva (finalmente) spianarsi la strada delloo fiscale del 68% ventilato mesi or sono e cristallizzato nella legge 101/2024. “Questo intervento, finalizzato a rafforzare la liquidità delle imprese agricole, testimonia l’impegno concreto del Governo Meloni nel supportare il settore primario", rincarava Lollobrigida, ma dal cuore della Romagna alluvionata arriva ben altra lettura: “Noisiamo tagliate fuori”. Il generale Figliuolo verso l’Aise La vicenda è complessa e tecnica.