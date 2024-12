Ilfattoquotidiano.it - Accordo tra Volkswagen e il sindacato tedesco Ig Metall sulla riduzione dei costi: “Garantiti i posti di lavoro e importanti investimenti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

IlIgha dichiarato di aver raggiunto dopo quasi tre mesi di trattative unconsu un piano dideiche eviterà i licenziamenti forzati nelle fabbriche della più grande casa automobilistica in Germania. “Siamo riusciti a trovare una soluzione per i dipendenti dei sitiche garantisce idi, salvaguarda i prodotti e allo stesso tempo consentefuturi”, ha fatto sapere ilin una nota dopo lunghe ore di trattative. Centrato l’obiettivo di trovare un’intesa entro Natale.La casa automobilistica, che deve fare i conti con una quota di mercato in calo in Cina e un rallentamento della domanda di veicoli elettrici in Europa e negli Stati Uniti, secondo Bloomberg ha accettato di mantenere operative le 10 fabbriche tedesche del marchio e ripristinare gli accordi che escludono riduzioni dell’occupazione fino al 2030.