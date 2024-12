Ilnapolista.it - Vieira: «Non è detto che se giochi con più attaccanti, segni più gol»

Il Genoa di Patricksabato ospita a Marassi il Napoli di Conte. Oggi pomeriggio l’allenatore rossoblù ha presentato la sfida in conferenza stampa. Il Genoa ha anche cambiato proprietà.Leggi anche: Genoa, ufficiale il cambio di proprietà: Dani Sucu (presidente della Confindustria rumena) ha acquistato il 77% del capitaleSono stati giorni un po’ movimentati. Ha avuto modo di conoscere il nuovo proprietario?«Lo abbiamo incontrato stamattina. E’ una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e lavorano in società».Nel suo ingaggio c’erano garanzie sul mercato?«La garanzia è di avere il direttore Blazquez che resta in società. La stabilità è una cosa importante per la società. Questo non cambierà il futuro».