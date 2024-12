Justcalcio.com - TS – diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

2024-12-19 10:36:23 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport:Si avvia alla conclusione la 16esima giornata del Campionato di Primavera 1 e nella mattinata di giovedì è il turno di Juventus-Cagliari in programma alle ore 11:00 presso il campo Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo. I bianconeri, dopo due sconfitte, hanno ritrovato il sorriso grazie a un’importantissima vittoria esterna contro il Milan per 2-1, firmata da Pugno e Di Biase. Nel mezzo un ottimo pareggio in Youth League con il Manchester City. I sardi però venderanno cara la pelle essendo a sole tre lunghezze proprio dalla Vecchia Signora. Il match sarà arbitrato da Giuseppe Rispoli da Locri, supportato dagli assistenti Doriana Isidora Lo Calio e Gennantonio Martone.