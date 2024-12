Metropolitanmagazine.it - Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno a Roma, ma i colleghi lo difendono: cosa sta succedendo

L’antefatto lo conosciamo tutti. Qualche, ex membro della Dark Polo Gang, è stato invitato dal Comune diad esibirsi al tradizionaledi, che si terrà al Circo Massimo il prossimo 31 dicembre. La sua partecipazione ha immediatamente scatenato un’ondata di polemiche, sia da parte di alcune forze politiche, che delle associazioni femministe. Il Campidoglio e Differenza Donna si sono esposti contro la presenza del rapper, che hanno giudicato inopportuna a causa dei suoi testi violenti e sessisti.In seguito alle pressioni, l’Amministrazione comunale ha deciso di fare un passo indietro, escludendo di fatto il cantante dall’evento. A motivare le ragioni del dietrofront, in un’intervista a Il Messaggero, è stato Roberto Gualtieri: «Abbiamo commesso un errore di cui mi sono scusato anche connel non considerare adeguatamente una scelta compiuta sulla base di valutazioni legate all’attrattività degli artisti».