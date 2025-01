Terrapiattisti vanno in Antartide per dimostrare che la Terra è piatta

Leggi su Essere-informati.it

inperche laUn gruppo di sostenitori della teoria dellaha intrapreso un’avventura tanto audace quanto controversa: una spedizione in, concepita come “esperimento definitivo” per risolvere una volta per tutte il dibattito sulla forma del nostro pianeta.inperche laL’evento, denominato “Final Experiment”, è stato organizzato dal pastore del Colorado Will Duffy e ha coinvolto otto partecipanti: quattroe quattro sostenitori del modello sferico della. Questa insolita iniziativa è stata pensata per confrontare direttamente teorie e osservazioni sul campo.{inAds}in: un viaggio oltre il razionaleL’obiettivo principale della spedizione era osservare il fenomeno del sole di mezzanotte in, considerato daiuna possibile prova contro il modello sferico.