Ilrestodelcarlino.it - Spettacoli, pattinaggio o trekking, attività natalizie da fare in famiglia a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 dicembre 2024 – Vi siete già calati nell’atmosfera natalizia? Avete fatto il conto alla rovescia? O state cercando idee dell’ultimo minuto per regali o su cosain questi giorni di festa? Se avete dei bambini che gironzolano per casa, c’è poco da, ci dovete pensare. Che i giorni di vacanze siano pochi o tanti, che si fa? Dove si va? Una piccola guida ve la forniamo noi, divisa per argomenti. E sarà proprio l’oggetto della puntata odierna del nostro podcast gratuito il ’Resto di’, ascoltabile sul nostro sito o sulle principali piattaforme. Qualche anticipazione. Partiamo dallepiù tipiche:e neve. A San Lazzaro di Savena, ecco l’Igloo: siamo in via Caselle, all’altezza della Mediateca e si potrà pattinare fino a febbraio, con tanto di casette per una cioccolata calda.