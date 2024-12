Anteprima24.it - Siccità, Matera: “Risorse per le aziende agricole del Sannio”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Governo continua a dimostrare attenzione concreta nei confronti delle aree colpite dalla, anche nel. In sede di Conferenza Stato-Regioni, infatti, il Ministro Francesco Lollobrigida ha ottenuto l’intesa per il via libera al decreto ministeriale che stanzia 112,2 milioni di euro per ledel Sud danneggiate dalla, a cui vanno sommati, peraltro, i 15 milioni già stanziati sinora. Questi fondi sono destinati alleche hanno subito una significativa riduzione della produzione a causa della prolungata, che purtroppo sono presenti anche nella provincia di Benevento.In particolare, le impresedelche risultano beneficiarie della misura, si trovano nei comuni di Casalduni, Fragneto l’Abate, Ginestra degli Schiavoni, Moiano, Paupisi, Pesco Sannita e Reino.