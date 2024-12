Serieanews.com - Roma-Dybala: troppo tardi! Ora si dia un senso al (buon) progetto estivo

Pauloandrà via e probabilmente è una scelta che andava fatta prima. Ora però bisogna dare unal () lavoro fatto in estateLa probabile cessione di Pauloda parte dellaè una notizia che, per quanto attesa, arriva come un’ammissione di colpava. Una scelta che avrebbe avutogià in estate, quando avrebbe potuto rappresentare un’occasione per riorganizzare squadra e idee, invece di trascinarsi in un’ambiguità tecnico-tattica che ha condizionato pesantemente la prima metà della stagione.Ladarà via: ora si deve trovare il modo di ripartire da Soulé (Foto: LaPresse) – serieanews.comAdesso, però, se la separazione dovesse davvero concretizzarsi, sarà fondamentale usare questo momento come punto di svolta per ridare coerenza a unche, finora, ha arrancato.