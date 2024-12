Prezzi delle case in aumento | +39% nel terzo trimestre 2024

Quifinanza.it - Prezzi delle case in aumento: +3,9% nel terzo trimestre 2024

Secondo il report Istat sul mercato immobiliare, pubblicato il 19 dicembre, sono aumentarti iin Italia.Nonostante i segnali contrastanti nel primodel, con alcuni settori, come quello abitativo, che continuano a risentire di una dinamica di rallentamento, le convenzioni notarili e iregistrano unsignificativo, pari al 3,9% neldel.I dati Istat sull’deiin ItaliaNel primodel, l’andamento del mercato immobiliare italiano presenta una combinazione di segnali contrastanti. Da un lato, le transazioni immobiliari nel settore abitativo hanno registrato una flessione, con 210.233 convenzioni notarili di compravendita e atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari, in calo del 5,3% rispetto alprecedente.