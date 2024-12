Ilfattoquotidiano.it - Presunto narcos fuggito, M5s contro Nordio: “L’avviso di arresto è una vergogna, Meloni lo cancelli”. Conte: “Fanno scappare i criminali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Giorgiala smetta di usare parole vuote e ipocrite sulla sicurezza e la lotta al crimine, presenti subito un decreto legge per cancellare questaper il nostro Paese e per i cittadini onesti”. Il Movimento 5 stelle chiede alla premier l’abrogazione urgente dell’“avviso di” introdotto dalla riforma, dopo gli articoli del Fatto che hanno raccontato due vicende emblematiche: nelle Marche untrafficante di eroina, convocato per l’interrogatorio preventivo, èdall’Italia per sottrarsi alla custodia cautelare in carcere, mentre in Lombardia un gruppo di imprenditori, ricevuto, hanno tentato di imbastire una versione di comodo per scaricare su una “testa di legno” la responsabilità dei reati fiscali di cui erano accusati (e sono stati scoperti solo grazie alle intercettazioni).