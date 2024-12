Lanazione.it - Prato, i commercianti esprimono fiducia in vista del Natale

, 19 dicembre 2024 - Lo shopping natalizio entra nel vivo. Un italiano su due (il 53%) deve ancora terminare di acquistare i doni da mettere sotto l’albero. È quanto emerge da un sondaggio condotto da IPSOS per Confesercenti su un campione di consumatori italiani in occasione del. A spingere gli acquisti, il calendario delle feste, che vede cadere ildi mercoledì e rende dunque disponibile per lo shopping l’intero weekend prima della festività. Nella classifica dei regali vince la moda: prodotti di abbigliamento e accessori sono infatti in cima alla lista dei regali del 47% dei consumatori, mentre un ulteriore 19% donerà delle calzature. Al secondo posto della graduatoria dei regali più ricercati, prodotti di cosmetica (42% delle indicazioni, con una preferenza per i profumi).