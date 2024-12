Ilfattoquotidiano.it - Pd, M5s e Avs consegnano a Montecitorio le firme per il salario minimo: “Quattro milioni di lavoratori poveri, il governo cosa fa?”

Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra e Partito democratico hanno consegnato aleraccolte in estate in sostegno alla proposta poer un. “In Italia ci sonodie questonon sta facendo nulla, anzi propone l’innalzamento dei salari dei ministri, questa è na vergogna” afferma Valentina Barzotti, capogruppo M5s in commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. “La consegna delleimporrà alla Camera la discussione della nostra proposta. Aumenta l’occupazione? Aumenta quella povera, questo rende ilancora più necessario” afferma Francesco Mari di Avs. Maria Cecilia Guerra, capogruppo Pd in Commissione Lavoro a, invece, smonta la versione delMeloni. La contrarietà alla proposta diè giustificato dal timore che la soglia fissata per legge, determini a cascata, l’allineamento verso il basso di tutti i contratti.