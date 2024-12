Ilrestodelcarlino.it - Parco Amendola: Nuova Area Giochi Moderna e Sicura a Modena

Alsud, superando la porta medievale nell’recintata, ora i bambini troveranno un nuovo castello dalle linee più moderne rispetto al precedente e potranno giocare con maggiore sicurezza grazie alla pavimentazione antitrauma in gomma colata che è stata realizzata. "L’del– evidenzia l’assessore Giulio Guerzoni – è una delle più conosciute e frequentate ae l’intervento fatto, determinato da elementi di vetustà e sicurezza, sarà apprezzato dai tantissimi modenesi che frequentano il. Intervento che cercheremo di replicare in città, perché inei parchi sono una di quelle piccole grandi cose che fanno la differenza sulla qualità urbana e sulla frequentazione dei cittadini degli spazi pubblici". I lavori di ammento dell’del, del valore di circa 65 mila euro, avevano preso avvio nel mese di ottobre e sono stati effettuati a cura dell’azienda Sarba spa di Fossoli, che ha ideato un nuovo gioco appositamente per l’al