Pallanuoto Settebello in raduno a Ostia dal 4 all’8 gennaio 2025 | i convocati

Archiviato ieri ad Avezzano il collegiale d’apertura del nuovo quadriennio olimpico, è già stato fissato un altrosperimentale per ilche si terrà al centro federale didal 4. Nel ritiro successivo, previsto dal 26 al 29, verrà coinvolto anche il gruppo che ha preso parte i Giochi Olimpici di Parigi 2024.Nel frattempo il Commissario Tecnico Sandro Campagna ha convocato i seguenti atleti per il collegiale del 4-8: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Giobatta Valle e Matteo Rocchino (CN Posillipo), Pietro Faraglia, Maurizio Maffei, Luca Provenzani (Onda Forte), Alessandro Carnesecchi e Francesco Cassia (CC Ortigia), Andrea Mladossich (Trieste), Francesco Massaro (Primorac Kotor), Francesco Condemi, Lorenzo De Marchi e Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Stefano Soldi (RN Flerentia), Mario Guidi, Alessandro Gullotta, Andrea Patchaliev e Davide Occhione (RN Savona), Andrea Giliberti (Telimar), Federico Panerai (SC Quinto).